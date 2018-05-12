27. Dr. İbrahim Arıkan Mef Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

MEF Eğitim Kurumları tarafından, 1991 yılından bu yana, lise öğrencilerini bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve bu yıl ilk defa eğitimci ve MEF Eğitim Kurumlarının Kurucusu Dr. İbrahim Arıkan'ın adı ile gerçekleşen "27. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması"nın ödül töreni 11 Mayıs 2018 Cuma günü, MEF Okulları İstanbul, Ulus Kampüsü'nde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in onur konuğu olarak katılımı ile gerçekleştirildi.

Tüm Dünya'dan başvuruda bulunan toplam 766 proje arasında yapılan ön eleme sonucunda Türkiye dahil 15 ülkenin 90 proje ile finale kaldığı yarışmanın ödül töreninde konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, söz konusu yarışmanın ülkemizde eğitim ve girişimciliği harmanlayan köklü bir platform haline geldiğine değinerek şunları söyledi:

"Eğitim, TÜSİAD'ın, kuruluşundan bu yana, en çok önem verdiği konuların başında geliyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gençlerle ülkemiz gençlerinin bilim ve araştırma eksenli bir proje yarışmasında kaynaşması, bilgi ve heyecanlarını paylaşması ve bu geleneğin 30'uncu yılına yaklaşması kıvanç duyulacak bir başarıdır.

"Sevgili gençler,sizlere bazı tavsiyelerim olacak: Eğitimin ve öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini hiç unutmayın. Uzmanlaşmak istediğiniz alanları iyi seçin. Asla size hazır olarak sunulanla yetinmeyin.

"Dünyayı, farklı ülkeleri, farklı kültürleri tanımaya çalışın. Bu deneyiminizin ve girişimci ruhunuzun, yaşamınız boyunca en büyük gücünüz olacağını unutmayın. Daima hayal kurun, sorgulayın, planlayın ve harekete geçin.

"Hayata nasıl bakarsanız o da size öyle cevap verir. Hiçbir şeyden korkmayın. Çok çalışın, şimdiden hedefleriniz olsun. Daima daha iyi yerlere, daha yükseklere hedef koyun"

Başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İngiltere, İsveç, İsviçre, Karadağ, Makedonya, Malezya, Polonya, Rusya, Slovakya ve Slovenya'nın da da katıldığı yarışmada yurt dışından gelen öğrenciler de uluslararası arenada ülkelerini temsil etmenin heyecanını ve onurunu yaşadılar.

Yarışmada birinci olan projeler (Ulusal)

Fizik: Gelişim Koleji/ İzmir

Manyetik Alan ile Ayarlanabilen Sıvı Mercek Yapımı ve Mikroskop Tasarımı

Kimya: Özel Kültür Fen Lisesi/ İstanbul

Elektroeğirme Yöntemiyle Yumurta Kabuklarından Doğal Hidroksiapatit Takviyeli,

Biyouyumlu ve Biyobozunur Nanobiyokompozit Damar Doku Eldesi

Biyoloji: Özel Sev Lisesi/ İstanbul

Tip 2 Diyabet ve Hipertansiyon İlaçlarının Etken Maddeleri Metformin ve Captopril'in Sinerjistik İlişkisinin İncelenmesi

Yarışmada birinci olan projeler (Uluslararası)

Fizik: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik/ Slovenya

Radyoamatör Ekipman ile Radyoastronomi

Kimya: Batory High School/ Polonya

Yağ şalgamı, karabuğday, çam balı ve propolis gibi farklı bal türlerinin antioksidan özelliklerinin incelenmesi

Biyoloji: Tbilisi Classical Gymnasium/ Gürcistan

Laboratuar fareleri üzerinde, karaciğer dokusu mitotik indeksine bazı gıda katkı maddelerinin etkileri

İkincilik ödülleri (Ulusal)

Fizik: Cağaloğlu Anadolu Lisesi/ İstanbul

Akıllı UV Bileklik

Kimya: İzmir Özel Ege Lisesi/ İzmir

Kemik Kırıklarına Yönelik Yenilikçi Akıllı Materyal: Polimer Bazlı 3d Doku İskeleleri

Biyoloji: Keşan Ticaret Sanayi Odası Anadolu Lisesi/ Edirne

Bilinmeyen Maksimum Etkili Kurbağa Gübresi

İkincilik ödülleri (Uluslararası)

Fizik: XV.Gimnazija/ Hırvatistan

Hangi ampulün daha fazla ısı yaydığını belirlemek için dijital holografi kullanmak

Kimya: Chigwell School/ İngiltere

SERS substratları olarak biyosentezlenmiş gümüş nanopartiküller kullanılarak

Escherichia coli bakterilerinin tespiti

Biyoloji: Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov/ Slovakya

UVA ve UVB radyasyonunun engellenmesinde lignin ve doğal yağların potansiyel kullanımı

Üçüncülük ödülleri (Ulusal)

Fizik: Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Sivas

Fizik Tedavide Tendon Hastalığında Kullanılacak Flex Sensörlerle Çalışan Eldivenin Donanım ve Yazılımı

Kimya: İzmir Fen Lisesi/ İzmir

Sentez Gazlardan Mikroorganizmalar ile Biyoetanol Üretimi

Biyoloji: İzmir Özel Ege Lisesi/ İzmir

Cell-Fie Eğitim Kiti

Üçüncülük ödülleri (Uluslararası)

Fizik: School #1553 n.a. V.I. Vernadsky/ Rusya

Darbe genişlik modülasyonu (PWM) ile kontrol edilen RGB LED'in parlaklık karakteristikleri üzerine araştırma

Kimya: SMUGS,D-r. Pance Karagjozov/ Makedonya

Koloidal gümüşün antibakteriyel etkisi ve diğer antibakteriyel maddelerle karşılaştırılması

Biyoloji: II Stefan Batory High School/ Polonya

Seçili ağır metallerin (kadmiyum, kurşun ve çinko) kahverengi hardal (Brassica juncea) ve ıspanak (Spinacia oleracea) kullanılarak topraktan uyarılmış bitkisel arıtımı

İnovasyon ödülü

Fizik: Cağaloğlu Anadolu Lisesi/ İstanbul

Akıllı UV Bileklik

Beşiktaş Belediyesi özel ödülleri

Fizik: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/ İstanbul

Görme Engelli Bireyler İçin Sesli ve Hissedilebilir Resim Okuma Sisteminin Geliştirilip Prototipinin Üretilmesi

Kimya: Alfa Akademi Koleji/ Ankara

İlaç Etkinlik ve Ekonomikliğini Artırmak İçin Alternatif Bir Yöntem

Biyoloji: Özel Güngören Uğur Anadolu Lisesi/ İstanbul

Yutsak mı Yutmasak Mı?(Zeytin Çekirdeğindeki Embriyo)

Görüntü Dökümü

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in konuşması

Ödül töreninden görüntüler - İstanbul