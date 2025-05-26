26 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI

26 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 26 Mayıs 2025 Pazartesi Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 26 Mayıs 2025 Pazartesi itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:38 itibariyla yüzde 0,30 artarak 39,0246'dan işlem görüyor.

26 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARIDolar ve euro fiyatları ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,83 artışla 44,5844'ten işlem görüyor.

26 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARISterlin/TL ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,33 değer kazanarak 53,0501'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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