26. İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı sona erdi

Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli üç fuarı arasında gösterilen ve bu yıl salgın koşulları nedeniyle kısıtlı katılımla düzenlenen 26. MARBLE - İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını kapattı.

Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli üç fuarı arasında gösterilen ve bu yıl salgın koşulları nedeniyle kısıtlı katılımla düzenlenen 26. MARBLE - İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını kapattı.

Fuar İzmir'de düzenlenen ve 25 Ağustos'ta başlayan fuarın kapanışı nedeniyle düzenleyici kuruluş olan İzmir Büyükşehir Belediyesi fuarcılık iştiraki İZFAŞ'ın Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, basın toplantısı düzenledi.

Fuara bu yıl 324 firmanın katıldığını, 40'ın üzerinde ülkeden alım heyetlerini ağırladıklarını aktaran Karaosmanoğlu, salgın şartları altında başarılı bir fuar düzenlendiğini dile getirdi.

Fuar öncesi sektörün beklentilerinin düşük olduğunu ancak katılımcı firma temsilcilerinin fuardan mutlu ayrıldığını söyleyen Alıcı, "Firmalarla görüştüğümüzde çok ciddi bir ticaret hacmi elde edildiğini, önemli anlaşmalara imza atıldığını, yeni bağlantılar kurulduğunu söylediler." dedi.

Bu yıl makine sektörünün C Holünde yerini aldığına işaret eden Alıcı, "Bildiğim kadarıyla fuara getirilip sergilenen makinaların tamamına yakını satıldı." diye konuştu.

Alıcı, 27. MARBLE Fuarı'nın ise 30 Mart - 2 Nisan 2022'de düzenlenmesine karar verildiğini, bu tarihte salgın etkilerinin ortadan kalkmasını umut ettiklerini ifade etti.

Toplantıda konuşan TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Aykut Akdemir de bu yıl yabancı ziyaretçi sayısının salgına rağmen beklenenin üzerinde gerçekleştiğine işaret ederek, "Fuardaki makinelerin büyük bir kısmı yerli üretim. Salgın süresince hem ocaklarımız hem de makine sektörü durmadı. Fuardaki makinelerin satılmış olması ve bunun çok büyük kısmının yerli olması bu fuarın üreticiyle makineciler arasında bağ kurması anlamında çok değerli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz