26 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

26 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

26 Ekim 2019 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

26.10.2019 06:45
26 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Kalk Gidelim

04:00 Misafirim Var

04:00 Aileler Yarışıyor

05:00 6 Mantı

06:00 Beni Böyle Sev

08:10 Elimi Bırakma

08:40 Ege'nin Hamsisi

09:00 Elimi Bırakma

11:10 Seksenler

12:15 Seksenler

15:00 İncir Ağacı

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com
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