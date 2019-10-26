26 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
26 Ekim 2019 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Kalk Gidelim
04:00 Misafirim Var
04:00 Aileler Yarışıyor
05:00 6 Mantı
06:00 Beni Böyle Sev
08:10 Elimi Bırakma
08:40 Ege'nin Hamsisi
09:00 Elimi Bırakma
11:10 Seksenler
12:15 Seksenler
15:00 İncir Ağacı
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim