256gb Samsung Galaxy S9+ Türkiye'de Satışa Sunuldu, İşte Fiyatı!

DEV KAPASİTELİ SAMSUNG GALAXY S9+ TÜRKİYE'DE!



256GB Samsung Galaxy S9+ Türkiye'de Satışa Sunuldu, işte Fiyatı!

Samsung'un tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle büyük beğeni toplayan yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S9+'ın 256GB kapasiteli versiyonu satışa çıktı.

Saniyede 960 kare çekebilen ultra ağır video çekim özelliği, üstün düşük ışık performansı ve artırılmış gerçeklik emojileri (AR Emoji) gibi özellikleriyle ses getiren Galaxy S9+'ın 64GB ve 128GB kapasiteli versiyonlarının ardından 256GB dev kapasiteli versiyonu sadece shop.samsung.com/tr'de olacak şekilde satışa sunuldu.

Daha yüksek depolama alanına ihtiyaç duyanlar için 400GB'a kadar microSD kart desteği de bulunan Galaxy S9+ ile en güzel anlarının yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını ve videolarını her zaman telefonlarında saklamak isteyenler için kapasite sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Uzun seyahatler esnasında film izlemekten keyif alanlar ise telefonlarının hafızasında 4K çözünürlükte çok sayıda film ile birlikte yola çıkarak yolculuklarını daha eğlenceli bir hale getirebiliyor.

256GB Samsung Galaxy S9+'a NELER SIĞAR?



Galaxy S9+ ile çektiğiniz tam 21.880 fotoğrafı telefonunuzun hafızasında saklayabilirsiniz.

Galaxy S9+'ın dev hafızasında HD çözünürlükte 70 saatlik video içeriği taşıyabilirsiniz.

Eğer Full HD çözünürlükte film veya video izlemeyi tercih edenlerdenseniz; 32 saat 40 dakikalık içeriği Galaxy S9+ ile her yere yanınızda götürebilirsiniz.

4K Ultra HD çözünürlükteki filmlerinden ayrılamayanlardansanız Galaxy S9+ ile birlikte 7 saat 20 dakikaya kadar video içeriği telefon hafızasında saklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy S9+ ile tam 61340 adet MP3 dosyasını telefonunuzun hafızasında saklayarak devasa bir müzik arşivini yanınızda taşıyabilirsiniz.

64GB, 128GB ve 256GB seçenekleri bulunan Galaxy S9+ sırasıyla; 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL fiyatla shop.samsung.com/tr adresinden satın alınabiliyor.

İsteyen tüketiciler anlaşmalı kurumla 12 ay vade farksız ödeme seçeneğini; ya da Galaxy S9+ ile birlikte ücretsiz 128GB Hafıza Kartı ve Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı seçeneğini tercih edebiliyor.

https://www.teknotalk.com/256gb-samsung-galaxy-s9-turkiyede-63430/