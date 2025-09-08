250 bin TL evlilik kredisi şartları nedir?

Toplantı sonrası yaptığı konuşmada gündeme dair önemli mesajlar veren Erdoğan, evlilik hazırlığında olan çiftler için 250 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacağını açıkladı. Bu duyurunun ardından akıllara, "250 bin TL evlilik kredisine kimler başvurabilir, şartlar neler, ödeme planı nasıl işleyecek?" soruları geldi. İşte evlilik kredisine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, gençleri ilgilendiren önemli müjdeler verdi.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 Ocak itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında olması durumunda kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda ise 200 bin liraya çıkarıyoruz. Ayrıca, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri halinde her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteleyebileceğiz."

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

Aile ve Gençlik Fonu başvuruları, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başladı. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aile.gov.tr üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN