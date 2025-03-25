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25 MART DOLAR KAÇ TL: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2025!

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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte, 25 Mart 2025 Salı ANLIK döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 25 Mart 2025 Salı itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:15 itibariyla yüzde -0,07 değer kaybıyla 37,9502'den işlem görüyor.

25 MART DOLAR KAÇ TL: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2025!Merkez Bankası dolar kuru bugün ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,21 azalarak 40,9909'dan işlem görüyor.

25 MART DOLAR KAÇ TL: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2025!Merkez Bankası euro kuru bugün ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,19 değer kaybıyla 49,0521'den satılıyor.

25 MART DOLAR KAÇ TL: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2025!
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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