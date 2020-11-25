25 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu: Kadın takımı olarak olimpiyatlarda madalya alacağımıza inanıyorum"2021 bizim için güzel geçecek diye düşünüyoruz""Herkes 2 altın gözüyle bakıyor ama ben bu takımın 3-4 madalya alabileceğini düşünüyorum"KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇINA DOĞRU16.