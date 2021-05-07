25 çiftçiye kuru fasulye tohumu dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

25 çiftçiye kuru fasulye tohumu dağıtıldı

25 çiftçiye kuru fasulye tohumu dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 172 dekar alana ekilmek üzere 25 çiftçiye kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 172 dekar alana ekilmek üzere 25 çiftçiye kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yapılan tohum dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada, "81 ilimizde geçerli olan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yüzde 25 çiftçi kaynaklı kuru fasulye tohumları, 172 dekar alana ekilmek üzere verimli arazilere sahip olan Çavdarhisar ilçemizde Hacıkebir, Çam, Susuzkaya, Tepecik köyleri ve merkez ilçe mahalleleri çiftçilerimize teslim edilmiştir. Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız bu zor dönemde çiftçilerimizin alternatif ürün yetiştirerek daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

25 çiftçiye kuru fasulye tohumu dağıtıldı
25 çiftçiye kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marketlerde fiyatlar cep yakarken tarlada sebzelerden çöp dağları oluştu
Marketlerde fiyatlar cep yakarken tarlada sebzelerden çöp dağları oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Bülent Uygun Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 25 çiftçiye kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 14:59:27. #1.16#

title