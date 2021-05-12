24Erzincanspor Play-Off ilk mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon FK'yı 2-0 yendi
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24Erzincanspor Play-Off ilk mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon FK'yı 2-0 yendi

24Erzincanspor Play-Off ilk mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon FK'yı 2-0 yendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor Play-Off çeyrek final ilk mücadelesinde sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon FK'yı 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor Play-Off çeyrek final ilk mücadelesinde sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon FK'yı 2-0 mağlup etti.

24Erzincanspor, Play-Off çeyrek final ilk karşılaşmasında Hekimoğlu Trabzon FK'yı konuk etti. Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan karşılaşmayı Murat Erdoğan yönetti. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Ali Can Alp üstlendi.

İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada ikinci yarının 53. dakikasında Niyazi Batuhan Salman ile gol bularak 1-0 öne geçen 24Erzincanspor karşılaşmada etkili pozisyonlarını sürdürdü. Maçın 70. dakikasında 24Erzincanspor Sabrican Vural ile bulduğu golle skoru 2-0'a taşıdı. Maçta başka gol olmazken karşılaşmanın 90 dakikası 24Erzincanspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta ligi ikinci sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon FK'yı konuk eden 24Erzincanspor, çeyrek final ilk maçından galibiyetle ayrılarak büyük avantaj elde etti. Rövanş mücadelesi ise önümüzde ki hafta Trabzon'da oynanacak. - ERZİNCAN

24Erzincanspor Play-Off ilk mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon FK'yı 2-0 yendi
24Erzincanspor Play-Off ilk mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon FK'yı 2-0 yendi
24Erzincanspor Play-Off ilk mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon FK'yı 2-0 yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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