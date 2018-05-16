240 Milyon Dolarlık Beyzbolcuya 80 Maç Ceza

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekiplerinden Seattle Mariners'ın yıldız oyuncusu Robinson Cano, doping yaptığı gerekçesiyle 80 maç men cezası aldı.

Seattle Mariners Kulübünden yapılan açıklamada, ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde performans artırıcı yasaklı madde "furosemid" kullandığı tespit edilen 35 yaşındaki Cano'ya 80 maç ceza verildiği bildirildi.

"YASAKLI MADDEYİ KULLANDIĞIMI BİLMİYORDUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cano, lig yönetmeliği gereği verilen cezayı kabullenmek durumunda olduğunu aktararak, yasaklı madde içeren bir ilaç kullandığını fark etmediğini öne sürdü.

Cano, Mariners ile Aralık 2013'te 240 milyon dolar karşılığında 10 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kariyerinde 8 kez all-star seçilen ve 305 kez sayı koşusu yapan tecrübeli beyzbolcu, 2009'da New York Yankees ile şampiyonluk yaşamıştı.