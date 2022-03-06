24 yıldır kimse başaramadı! Abdullah Avcı, Kadıköy'de tarihe geçmek istiyor

Trabzonspor'la rekorlara imza atarak şampiyonluk yarışını açık ara önde götüren Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk kez çıkacağı Kadıköy'de, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Avcı, Karadeniz ekibinin Süper Lig'de 24 maçtır İstanbul'da yenemediği ezeli rakibi karşısında galibiyet hasretini bitiren teknik adam olarak tarihe geçmek istiyor.

ABDULLAH AVCI HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, görev süresi boyunca bordo-mavili takımla ilklere imza atarak rekorlar kırdı. Karadeniz ekibine yeni bir ivme kazandıran tecrübeli teknik adam şampiyonluk sezonunda Kadıköy'de ilk kez karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında takımının Süper Lig'de ezeli rakibi karşısındaki 24 maçlık galibiyet hasretine ise son vermeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip gelirken, 11 defa berabere kaldı ve hiç yenilmedi.

ÖZKAN SÜMER'DEN SONRA İLK OLACAK

Abdullah Avcı bugün kazanırsa, 1990-1991'de Özkan Sümer'in yaptığı gibi ligde aynı sezonda hem içeride hem de dışarıda Fenerbahçe'yi yenen ikinci teknik adam olacak.

Haberler.com - Spor