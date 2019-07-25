24 yaşındaki futbolcu Hakan Sandıkçı evinde ölü bulundu

Sandıkçı'dan uzun süre haber alamayan arkadaşları ve yakınları, genç futbolcunun Akçaabat ilçesindeki Doğanköy mevkinde bulunan evine gitti. Eve giren genç futbolcunun yakınları, Hakan Sandıkçı'yı yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Haber61'de yer alan habere göre; Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sandıkçı'nın hayatını kaybettiği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun kalp krizi geçirme ihtimali üzerinde duruluyor. Futbolcunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.