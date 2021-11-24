24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve belediye başkan yardımcıları ilçedeki öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve belediye başkan yardımcıları Öğretmenler Günü'nde okullarda öğretmenleri ziyaret etti. Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak'ın da katıldığı ziyaretlerde öğretmenlere hediye takdim edildi.

Başkan Poyraz " Geleceğimizin mimarı, meslekleri ile ülkemizin geleceğini şekillendiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle Öğretmenler Günü'nü buruk kutladık. Bu yıl kaymakamımız ve milli eğitim müdürümüzle okullarımızda öğretmenlerimizle buluştuk. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, terör saldırılarında şehit olan Necmettin ve Aybüke öğretmenlerimiz ile ebediyete uğurladığımız kıymetli öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum, "dedi.

Öğretmenler onuruna yemek

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları kapsamında öğretmeneler onuruna yemek düzenledi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde Taşdelen Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa yoğun katılım gerçekleşti. Yemek programı müzik dinletisinin ardından son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet