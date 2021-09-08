24 girişimci kadına da 84 bin 500 TL mikro kredi dağıtımı yapıldı
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24 girişimci kadına da 84 bin 500 TL mikro kredi dağıtımı yapıldı

24 girişimci kadına da 84 bin 500 TL mikro kredi dağıtımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erzincan'da ilk olarak 2008 yılında uygulamaya konulan Mikrokredi projesi kapsamında 24 girişimci kadına da 84 bin 500 TL mikro kredi dağıtımı yapıldı.

Erzincan'da ilk olarak 2008 yılında uygulamaya konulan Mikrokredi projesi kapsamında 24 girişimci kadına da 84 bin 500 TL mikro kredi dağıtımı yapıldı.

Erzincan Valiliği ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile imzalanan protokol çerçevesinde Erzincan'da faaliyetlerine sürdüren Mikrokredi Erzincan Şubesinde Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas'ın katılımıyla mikro kredi dağıtımı yapıldı

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen mikro kredi dağıtım törenine Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Latife Aras, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Oğuzhan Kılıç, Kadem İl Temsilcisi Büşra Eren ile Mikroredi Erzincan Şube Yöneticisi Tuğba Aybey ve mikro kredi alacak girişimci kadınlar katıldı.

Törende konuşan Mikrokredi Erzincan Şube Yöneticisi Tuğba Aybey, Erzincan'da 2008 yılından bu yana Türkiye Gremeen Mikro Finans Programı kapsamında, ev kadınlarına ekonomik kazançlarını elde edecek kredileri dağıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Mikro kredi hakkında bilgiler veren Şube Yöneticisi Tuğba Aybey, "Mikro kredi dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmasına imkan sağlayan teminat veya kefaret gerektirmeden verilen küçük bir sermayedir. Erzincan Valiliği ile imzalanan protokolle faaliyetlerine devam eden Erzincan Mikro Finans Şubesi Türkiye Gremeen Mikro Finans Programının 24. Şubesi olarak Temmuz 2008 tarihinde Erzincan'da faaliyetlerine başladı.

Mikrokredi kullanan kadınların uygulamadan memnun olduğunu ifade eden Aybey, alınan mikrokrediyle kadınların kendilerine bir sermaye oluşturduğunu, bununla ürün alarak işlerini büyüttüğünü ve bir kısmının da kendi iş yerini kurduğunu belirtti.

Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas ise kullandırılan Mikrokredilerin hayırlı olması temennisinde bulunarak 24 kadına 84 bin 500 TL mikro kredi dağıtımı gerçekleşti. - ERZİNCAN

24 girişimci kadına da 84 bin 500 TL mikro kredi dağıtımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 girişimci kadına da 84 bin 500 TL mikro kredi dağıtımı yapıldı - Haberler Ekonomi
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