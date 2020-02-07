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Nusret'te altın kaplama görünümlü biftek yedi, eşi Lucas Hernandez'e baklava götürdü

Bayern Münihli Lucas Hernandez'in eşi Amelia Lorente'nin 1 gecelik İstanbul kaçamağı Almanya'da gündem yarattı. Nusret'te altın kaplama biftek yiyen Lorente, Almanya'ya dönerken de eşine hediye olarak baklava götürdü.

07.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:05
Nusret'te altın kaplama görünümlü biftek yedi, eşi Lucas Hernandez'e baklava götürdü

Bayern Münih'in sezon başında 80 milyon Euro'ya 'ten kadrosuna kattığı Fransız sol bek Lucas Hernandez'in eşi Amelia Lorente'nin 1 gecelik kaçamağı 'da olay oldu.

Salı günü İstanbul'a gelen ve ünlü et restoranı Nusret'te, kuru buz kullanılarak şekil verilen altın kaplama görünümlü biftek yiyen Amelia Lorente çarşamba sabahı Almanya'ya dönerken de eşine hediye olarak baklava götürdü.

Daha önce de Franck Ribery, Nusret'in Dubai'deki restoranında aynı biftekten yemiş ve bin 200 Euro'luk faturası olay olmuştu.

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