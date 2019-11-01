23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu Rus Ekaterina Verbina ile karşılaştı.
Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.
Zeynep Yetgil, ilk turda Guamlı Rckaela Maree Ramos Aquino'yu 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Avrupa üçüncüsü ve son Askeri Olimpiyatlar'da gümüş madalya kazanan Rumen Suzanna Georgiana Seicariu'yu 3-1 yenerek yarı finale yükselmiş, yarı finalde Hint rakibi Pooja Gehlot'e 8-4 kaybetmişti.
Grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Mehmet Çeker ve 130 kiloda Osman Yıldırım yarın bronz maçına çıkacak.