23 Ocak Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23 Ocak Perşembe İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
23 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk/ ATATÜRK mah AKKOR,ERTAŞ,HAYDAR,HUKUK,MAHİR,PALA,SELAHATTİN EYYUBİ,YAZ sk/ HİCRET mah BERKSOY,ULUBATLI HASAN,YILDIRIM BEYAZIT,İSMET İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315168)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK,GÜLFİDAN,GÜZÜN ÇIKMAZI,HALK ,KARAKAYA,KARAKOÇAN ÇIKMAZI,KARBEYAZ ÇIKMAZI,KARINCA ÇIKMAZI,KASAP ÇIKMAZI,NURHAYAT ÇIKMAZI,ORKİDE,PAMUK,SAMET sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315207)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ,AHMET CELALETTİN,ARDIÇ,ASLANBAŞ,BOZTEPE,EMİRGAN 1.,EMİRGAN 2.,EMİRGAN 3. ÇIKMAZI,HANEDAN ÇIKMAZI,KANLIKAVAK DERESİ,KARANFİL,KOZLU,POSTA YOLU,POSTA YOLU ALTI,POSTA YOLU ARKASI,TOROS ÇIKMAZI,YILDIRIM,ÇAĞLA sk/ REŞİTPAŞA mah ESENGÜL,KUMOĞLU,POSTA YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314915)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314931)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL,ATLAS,GÖKTÜRK,ÖZGECAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314894)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI,ADALI FETTAH,BEBEK ARNAVUTKÖY,BEYAZGÜL,DULKADİROĞULLARI,ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA,MUMHANE,ÇEŞME,ÜVEZ sk/ KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN,AKINCILAR ARALIĞI,AKINCILARBAYIRI,BUĞDAY ÇIKMAZI,COŞKUNLAR,FİDE,KIRBAÇ,KURUÇEŞME ÇIKMAZI,MERDİVEN,MUHTAR ABDULLAH,MUHTAR ALİ RIZA,MUHTAR HÜSEYİN,MUHTAR NURETTİN,YEŞİLPINAR,YOL,ÇAĞRI,ÇEŞMEÇINAR,ÇINARLIÇEŞME,ÖZEFE sk/ KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN,BUDAK,KÖRKADI,TURİZM SİTESİ YOLU,İETT BLOKLARI YOLU sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315269)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI,ADALI FETTAH,BEBEK ARNAVUTKÖY,BEYAZGÜL,DULKADİROĞULLARI,ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA,MUMHANE,ÇEŞME,ÜVEZ sk/ KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN,AKINCILAR ARALIĞI,AKINCILARBAYIRI,BUĞDAY ÇIKMAZI,COŞKUNLAR,FİDE,KIRBAÇ,KURUÇEŞME ÇIKMAZI,MERDİVEN,MUHTAR ABDULLAH,MUHTAR ALİ RIZA,MUHTAR HÜSEYİN,MUHTAR NURETTİN,YEŞİLPINAR,YOL,ÇAĞRI,ÇEŞMEÇINAR,ÇINARLIÇEŞME,ÖZEFE sk/ KÜLTÜR mah KÖRKADI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315267)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN,ALPEREN,ALTAY,ATIF ÇIKMAZI,GÜNEŞ,HANIMELİ,MEHMET AKİF,OĞUZ KAAN,ZARİFE,ÇELTİK sk/ YEŞİLPINAR mah CAN,PAMUK,ÖZLEM sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314949)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1283.,1286.,1287.,1288.,1288/1.,1289.,1291.,1291/1. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314992)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3036.,3038.,3084.,3088.,AKÇABURGAZ sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314366)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DERVİŞ EROĞLU sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314367)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES sk/ OSMANGAZİ mah 2661.,2662.,GAZİ,GÜFTE,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,MISRA,PAPATYA,VATAN,ŞAFAK sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314362)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022.,1027.,FATİH SULTAN MEHMET,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ ÜÇEVLER mah 888. sk 1028. SOKAK 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316768)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR,ALİ BABA,BİROL,DR. NÂSIRBEY,EMEK,GUREBA HASTANESİ,GÜLEÇ,KÜRKÇÜ BOSTANI,MOROVA,PAZAR TEKKESİ,SEFA BOSTANI,TATLIPINAR,ŞEHİT ALPAY BAŞARAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311580)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR,BIÇKI,DUTLU BAKKAL,ELİF LAMET,GAYE,HACI EVLİYA CAMİİ,HASIRCI MELEK,KALEDİBİ,KARABAŞ AKARCASI,KATİP MURAT CAMİİ,KÜÇÜK SARAY MEYDANI,MEVLANAKAPI,MİMAR ACEM CAMİİ,MİMAR KASIM,MİMAR KASIM ARALIĞI,NECEF,SEZAİ HASAN,YAYLA,ÇORLULU ALİPAŞA sk/ MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk/ SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER,ALYANAK,BOSTANİÇİ,DEVİRHAN,EMRULLAH EFENDİ,EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI,ESKİ VEZİR,ESKİ VEZİR ARALIĞI,EVLİYA ATA,HALİDE EDİP ADIVAR,KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ,MECİTBEY,MİSMARCI 1.,UZUN HALİL,UZUN YUSUF CAMİİ,UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI,UZUN YUSUF MEKTEBİ,VANİ DERGAHI,YAYLA,YAYLAK,ŞEYH HÜSAMETTİN sk/ ŞEHREMİNİ mah BÜYÜK SARAY MEYDANI,DEĞİRMEN ÇIKMAZI,DİBEKÇİ ALİ,ELİF LAMET,ESKİ VEZİR,KAYGULU BABA,KAŞIKÇI MEKTEBİ,KAŞIKÇI MEKTEBİ ÇIKMAZI,KÜÇÜK SARAY MEYDANI,MAZHAR EFENDİ,MEVLANAKAPI,MEVLANAKAPI 1. ÇIKMAZI,MEVLANAKAPI 2. ÇIKMAZI,MİMAR KASIM,MİMAR KASIM 1. ÇIKMAZI,MİMAR KASIM 2. ÇIKMAZI,SARAY BOSTANI,YAYLA,YAYLAK,ZİYA GÖKALP,ŞEYH CELAL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311579)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU,BAŞAK,ESER,GONCA,GÜL,KAFKAS,RUMELİ,TEPEÜSTÜ,ÇAĞRI sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317418)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA,1.ATA,1.ATEŞ,1.AY IŞIĞI,1.AYAZMA,1.AYDIN,1.CAN,1.CANAN,1.CEVİZ,1.CİHAN,1.DERYA,1.DİLEK,1.ERAY,1.GONCA,1.KAHRAMAN,1.KALE,1.KEKLİK,1.KIRLANGIÇ,1.MARTI,1.MİMOZA,1.NEŞE,1.NİLÜFER,1.PINAR,1.SEDİR,1.TOMURCUK,1.YILDIZ,1.YILMAZ,1.ÇELİK,1.ŞEBNEM,10.GÜL,2.BÜLBÜL,2.EFE,2.KARDELEN,2.KARTAL,2.KAYIN,2.KAYNAK,2.SERÇE,2.SÖĞÜT,2.ÇAYIR,2.ŞEN,3.BAHÇE,3.GÜRGEN,3.IHLAMUR,3.KANARYA,3.KARANFİL,3.MEŞE,3.YAKUT,3.ZAMBAK,4.DEFNE,4.ÇINAR,4.ÇİMEN,5.MENEKŞE,5.SÜMBÜL,ALANCIK,ALTKÜME,ARDINÇ,AVŞA,AÇELYA,BELEDİYE,BENTLER,BORA,BURGAZ YOLU,BİRLEŞİK,CAMİİ,CEBECİ,CUMHURİYET,DARI,DEMET,DOLUNAY,DUMANLI YOL,DİŞBUDAK,EBRU,FİDAN,GÖKNAR ÇIKMAZI,GÖKTÜRK,GÜVERCİN,HACI AHMET,HARMANLAR,HAYAL,HAYAT,HİLAL,ILGIN,IŞILDAR,KABAN,KADİFE,KEMER BOYU YOLU,KILINCI GÖL,KUMLUGEÇİT,KÖPRÜBAŞI,KİRAZLI YOLU,LALEZAR,LAVANTA,MELİSA,MEMBA,MERİÇ,MISIR,MİS,NAKIŞ,NAZLI,NEHİR,OKURLAR,OVA,OVACIK,PALMİYE,PANAYIR ÇAYIRI,PELİT,PIRLANTA,PLATO,PİRAMİT,RABİA,RUMELİ,SALKIM,SERA,SOYDAN,SÜVARİ,TAN,TELEKOM,TURKUAZ,TÜLAY,TÜRKMEN,YEŞİL VADİ YOLU,YOLCU,YUMAK,YÜCEL,YİĞİT,ÇALIŞKAN,ÇAM,ÇAMGÜZELİ,ÇAMLICA,ÇAMLIK,ÇEŞMEBAŞI,ÇIKMAZ,ÇOBANYILDIZI YOLU,ÜSTKÜME,İRİS,İSTANBUL,ŞİFA sk/ MİMAR SİNAN mah 1.BURCU,1.CAMİ,1.GÜNBATIMI,1.HAYAT,1.HUZUR,1.KEKİK,1.KUMRU,1.LEYLAK,1.SEVİNÇ,1.ÇAKMAK,1.ÇAMLIK,2.ATMACA,2.CANAN,2.CEVİZ,2.DENİZ,2.FİLİZ,2.KESTANE,2.KÜLTÜR,3.YASEMİN,4.KANARYA,4.NEŞE,7.GÜL,ABDULHAMİT HAN,AHİ,ATA,AY,AYHAN,AYIŞIĞI,BAHÇEKÖY,CENDERE YOLU,DELEN,DERE,DEVRİM,ESİNTİ,FATİH,FIRIN,FISTIK,GÜNER,HAMİDİYE,IŞIK,KART 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317913)