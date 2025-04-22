23 Nisan'da bankalar kapalı mı, açık mı?

23 Nisan bankalar açık mı sorusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken birçok kişi tarafından araştırılıyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 23 Nisan'da kamu kurumları ve özel sektörün çalışma durumu merak konusu oldu. Özellikle bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar, "23 Nisan bankalar açık mı?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

23 NİSAN'DA BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü tüm bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Para transferi, EFT ve havale gibi işlemler internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek, ancak bazı işlemler ilk iş gününe ertelenebilecek.

EFT/HAVALE YAPILIR MI?

Hem devlet bankaları hem de özel bankalar 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hizmet vermeyecek. Resmi tatil günlerinde bankaların şubeleri kapalı olduğu gibi, banka çağrı merkezleri de sınırlı hizmet verebilir. ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı ise her zamanki gibi çalışmaya devam edecek.