23 Kasım Salı yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!
23 Kasım 2021 Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 23 Kasım Salı TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 23 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 23 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 23 Kasım Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Yalancı
- 00:15 Üç Kuruş
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan
- 22:15 Destan
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Ip Man 4: Final
- 22:30 Transformers
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Sana Söz
- 00:15 Benim Hayatım
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:15 Kanunsuz Topraklar
- 16:45 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 23:40 Teşkilat (Altyazılı)
- 02:30 Bizim Köyün Kızları
- 04:45 Seksenler (Altyazılı)
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Haberler.com - Gündem