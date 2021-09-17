22 yaşındaki kurye koli taşırken kalbine yenik düştü - Haberler
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22 yaşındaki kurye koli taşırken kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
22 yaşındaki kurye koli taşırken kalbine yenik düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı restoranda koli taşırken kalp krizi geçiren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı restoranda koli taşırken kalp krizi geçiren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda kurye olarak çalışan 22 yaşındaki Emirhan Korkmaz, iş yerinde koli taşırken fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Korkmaz hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurye kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkmaz'ın kalp krizi sebebi ile yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan otopsinin ardından Korkmaz'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Korkmaz'ın cenazesi, Körfez Bağdat Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

22 yaşındaki kurye koli taşırken kalbine yenik düştü

22 yaşındaki kurye koli taşırken kalbine yenik düştü

22 yaşındaki kurye koli taşırken kalbine yenik düştü

22 yaşındaki kurye koli taşırken kalbine yenik düştü

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