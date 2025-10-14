22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı?

"22 ayar gram altın satışı yasaklandı" haberleri, bazı mecralarda hızla yayılmış olsa da yetkililerden gelen açıklamalar bu iddiaları yalanladı. Herhangi bir yasaklama kararı bulunmuyor ve 22 ayar gram altın alım satımı normal şekilde devam ediyor. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine karşı, resmi kaynakların açıklamaları gerçeği netleştirdi.

22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞI YASAKLANDI MI?

Son günlerde sosyal medyada "22 ayar gram altın satışı yasaklandı" iddiaları gündem olurken, kuyumculardan konuyla ilgili açıklama geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 ayar gram altın satışına dair herhangi bir yasaklama kararı bulunmuyor. Piyasada satışlar olağan şekilde sürerken, yalnızca sahte veya düşük ayarlı altınlara yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi.

KUYUMCULAR: 22 AYAR GRAM ALTIN BULMAKTA SORUN YOK

Kuyumcu Nasır Amcalar, son dönemde dolaşan "22 ayar altın piyasada yok" söylentilerini yalanladı. Amcalar, "Elimizde 22 ayar gram altınlarımız mevcut, bulmakta hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Özellikle düğün dönemlerinde bu tür altınlara ilgi artıyor. 24 ayarla 22 ayar arasında sadece ayar farkından kaynaklı 250-300 TL civarında fiyat farkı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

DARPHANE ÜRETİM SINIRI KARIŞIKLIĞA YOL AÇTI

Darphane tarafından 1 gramın altındaki altınların üretiminin yasak olması, zaman zaman küçük gramajlı ürünlerde arz sıkıntısı yaratabiliyor. Ancak bu durumun 22 ayar gram altın satış yasağıyla hiçbir ilgisinin olmadığı vurgulandı.

İMİTASYON ALTINLARA KARŞI YENİ YASAK

Kütahya Valiliği, artan sahte altın dolandırıcılıklarına karşı önemli bir karar aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor doğrultusunda, üzerinde "demo", "imitasyon" veya "gerçek değildir" ibaresi bulunmayan sahte ürünlerin satışı yasaklandı. Bu ürünleri gerçeğiymiş gibi satan işletmelere 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanacak.

ESNAFTAN DESTEK: "DOLANDIRICILIK ÖNLENECEK"

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, alınan kararı desteklediklerini belirterek, "Bu uygulama sayesinde hem vatandaş hem de esnaf korunmuş olacak. Kütahya bu kararı alan ilk şehir oldu" dedi.

GERÇEK ALTINLAR BU KARARDAN ETKİLENMİYOR

Valilik kararı yalnızca imitasyon yani sahte altın ürünlerini kapsıyor. 22 ayar, 24 ayar ve diğer değerli madenlerin satışına dair herhangi bir yasaklama söz konusu değil. Gerçek altın alım satımı Türkiye genelinde normal şekilde devam ediyor.