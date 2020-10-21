21 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi
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21 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

21.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:26
21 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINA DOĞRU10.00 Demir Grup Sivasspor, İspanya'ya gidecek.

DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINA DOĞRU

10.00 Demir Grup Sivasspor, İspanya'ya gidecek.

19.00 Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.20.00 Temsilcimiz maçın oynanacağı El Madrigal Stadyumu'nda son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

11.00 Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.14.00 Altay Bayındır basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

GALATASARAY17.00 Sarı-kırmızılılarda BB Erzurumspor müsabakasının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPORBordo-mavili takım yapacağı çalışmayla Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG13.30 Giresunspor - Adanaspor16.00 Adana Demirspor - Ümraniyespor19.00 Altınordu - Altay19.00 Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor

MİSLİ.COM 2'NCİ LİGLigde 6'ncı hafta maçları oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASIKupanın 2'nci turunda 14 karşılaşma oynanacak.

MARATON11.00 42'nci İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirilecek.

BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu21.30 Dinamo Sassari - GalatasarayULEB Avrupa Kupası D Grubu20.00 FruttiExtra Bursa - Herbalife Gran CanariaHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Samsun Canik Belediye - Galatasaray14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol14.00 OGM Ormanspor - Fenerbahçe Öznur Kablo16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi16.00 Beşiktaş HDI Sigorta - İzmit Belediyespor

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Spor Toto - Halkbank15.00 Altekma - İnegöl Belediyespor16.00 Sorgun Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor17.30 Tokat Belediye Plevne - Haliliye Belediyespor19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİA Grubu19.55 Salzburg - Lokomotiv Moskova22.00 Bayern Münih - Atletico MadridB Grubu19.55 Real Madrid - Shakhtar Donetsk22.00 Inter - M'gladbachC Grubu22.00 Manchester City - Porto22.00 Olympiakos - MarsilyaD Grubu22.00 Ajax - Liverpool

22.00 Midtjylland - Atalanta


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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