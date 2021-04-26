21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası tamamlandı
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21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası tamamlandı

21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası tamamlandı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Spor

Adana'da düzenlenen 21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi.

Adana'da düzenlenen 21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası sona erdi.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünden (ATDSK) yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen turnuva final müsabakalarıyla tamamlandı.

Turnuvanın tek erkekler finalinde Almanya'dan Lieven Mietusch, Avusturya'dan rakibi Timothy Bezar'ı yenerek şampiyon oldu.

Tek kızlar finalinde ise Ukrayna'dan Sofiia Sokolvak şampiyon olurken, Türkiye'den İrem Kurt turnuvayı finalist olarak tamamladı.

Çift erkeklerde Türkiye'den Haydar Cem Gökpınar ve Kanada'dan Adam Faraggo ikilisi rakipleri Timothy Bezar ve Lieven Mietusçh çiftini yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldular.

Çift kızlarda ise Ukrayna'dan Sofiia Skolvak ve Adriana Tkachenk çifti, Rus rakipleri Anna Kartseva ve Anna Perelman'ı yenerek şampiyonluk elde ettiler.

Turnuvanın şampiyonlarına ve finalistlerine kupaları, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, İTÜ ETA Vakfı Adana Doğa Koleji Kampüs Müdürü Abdullah Kekilli tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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