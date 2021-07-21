2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek
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2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek

2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenleneceği duyuruldu.

2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenleneceği duyuruldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle alınan kararla, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane kentinde düzenleneceği belirtildi.

1956'da Melbourne ve 2000'de Sydney'in ardından Brisbane ile Avustralya, üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

Olimpiyatlar, 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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