Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, sunulan teklifi "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi. Ağar, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde daha güçlü ve gerçekçi bir ikinci teklif beklediklerini ifade etti. Peki, 2025 kamu işçisine ilk zam teklifi ne kadar oldu? TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam talepleri neler? İşte detaylar...

KAMU İŞÇİSİNE İLK ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLDU?

Görüşmeler, başta karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kritik kamu kurumlarında çalışan 4-D statüsündeki kamu işçileri olmak üzere yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bu bağlamda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile belirlenecek ücret artışı, geniş bir kesimi doğrudan etkileyecek.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN ZAM TALEPLERİ NELER?

TÜHİS, 2025 yılı için önerdiği zam teklifinde ilk 6 ay için %16, ikinci 6 ay için %8 zam öngörürken; 2026 yılı için ise ilk 6 ayda %7, ikinci 6 ayda %5 zam teklif etti. Bu rakamlar işçi sendikalarının beklentilerinin oldukça altında kaldı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talepleri ise çok daha farklı. Hazırlanan taslakta, günlük brüt ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması, ardından 2025'in ilk yarısında %50, diğer iki dönem içinse %25'er zam yapılması ve ayrıca %10 refah payı verilmesi öngörülüyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Sayın Bakan'a sesleniyorum: En kısa sürede ikinci bir teklif sunmalısınız. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağız," diyerek, grev ve arabuluculuk süreçlerinin başlayabileceğini işaret etti.