2024 yılı vergi rekortmeni kim oldu? Selçuk Bayraktar 2024'te ne kadar vergi ödedi?

Milli SİHA ihracatında büyük başarılar elde eden Baykar'ın yöneticisi Selçuk Bayraktar, 2024 yılında ödediği vergiyle dikkatleri üzerine çekti. Haluk Bayraktar vergi listesinde kaçıncı sırada? Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2024 yılı vergi listesinde kaçıncı sırada yer aldı, ne kadar vergi ödedi?

TÜRKİYE'NİN VERGİ REKORTMENİ KİM OLDU?

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı başarı, yöneticilerini 4 yıldır en fazla gelir vergisi ödeyenler listesinde zirveye taşıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar olarak açıkladı.

Böylece Selçuk ve Haluk Bayraktar, son 4 yılda arka arkaya Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu.

Selçuk Bayraktar 2021'de 153 milyon lira ve Haluk Bayraktar 143 milyon lira, 2022'de Selçuk Bayraktar 564 milyon lira ve Haluk Bayraktar 319 milyon lira, 2023'te Selçuk Bayraktar 1 milyar 952 milyon 680 bin lira ve Haluk Bayraktar 1 milyar 683 milyon 198 bin lira gelir vergisi ödedi.

Selçuk Bayraktar 2024 yılında ise 2 milyar 767 milyon 587 bin lira ve Haluk Bayraktar 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi rakamına ulaştı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın yıllık gelir vergisi 5 milyar 296 milyon 206 bin lirayı buldu. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık bir artış gerçekleşti. Bu artışta Baykar'ın ihracat gelirleri belirleyici oldu.

Baykar yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2024 yılında ödedikleri vergi, Baykar'ın, 2023 yılında elde ettiği kazanç üzerinden belirlendi. Bu kazanç üzerinden önce kurumlar vergisi, ardından kar dağıtımı nedeniyle gelir vergisi ödendi.

ÖZ KAYNAKLAR TEKNOLOJİ VE YATIRIMA DÖNÜŞÜYOR

Baykar, kuruluşundan bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütüyor ve devletten nakit teşvik ya da hibe almıyor.

Şirket, banka kredisi dahi kullanmadan tüm AR-GE projeleri ve üretim faaliyetlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek sürdürüyor.

Baykar, başlangıçtan bugüne AR-GE faaliyetlerini devletten veya herhangi bir kurumdan sipariş garantisi ve geliştirme desteği almadan yürütüyor. Dünya savunma sanayisinde bu modelle yürütülen benzeri bir AR-GE faaliyeti bulunmuyor.

Dünyanın önemli teknoloji geliştiricileri arasında yer alan Baykar'ın gelecek vizyonu, uzay projeleri dahil olmak üzere yüksek teknolojinin yeni alanlarına yatırım yapmak üzerine kurulu bulunuyor.

2003 yılında başlanan AR-GE çalışmaları ile birlikte geride kalan 22 yıllık süreçte Baykar, tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

İHRACAT PAYI YÜZDE 90'A ÇIKTI

Dünyanın en büyük SİHA üreticisi konumundaki Baykar, savunma ve havacılık sektöründe geçen 4 yılda Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren firması olarak öne çıkıyor.

Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Baykar, 2021 yılında 664 milyon dolarlık ihracat yaptı. 2022'de bu rakam 1,2 milyar, 2023'te 1,8 milyar dolara çıktı. Baykar, 2024'te küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirdi.

Türkiye'deki tüm sektörlerde 2023 ve 2024 yıllarında en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Sektör ihracatının üçte birini 2023'te tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.