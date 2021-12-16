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2022 yılı asgari ücretinin işverene maliyeti 5 bin 879 lira olacak

2022 yılı asgari ücretinin işverene maliyeti 5 bin 879 lira olacak
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Asgari ücret yüzde 50'lik zamla net net 4 bin 253 lira oldu. Yapılan zamla birlikte asgari ücretin işverene maliyeti de yüzde 39.9 oranında arttı. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 5 bin 879 TL olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50 seviyesinde artışla 4 bin 253 lira olduğunu açıkladı. Böylece 2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253 TL olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını da duyurdu. "Böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış oluyoruz" dedi.

Gelir vergisi 423.75, damga vergisi 30.36 TL tutuyor. 7 ile 9 milyon asgari ücretli olduğu var sayılırsa 30 ila 40 milyar liralık bir gelir vergisi ve damga vergisinden feragat edileceği hesaplanıyor.

Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 5 bin 879 TL olacak. Bu tutarın 775,6 TL'sini SGK primindeki işveren payı, 100 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203 lira düzeyindeydi. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 39.9 arttı.

2022 yılı asgari ücretinin işverene maliyeti 5 bin 879 lira olacak

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Yorumlar (1)
Kobra Murat :Hahaha :)) Asgari ucret esittir 190$ lik seviyeye gelir kur. Dert ettigin seye bak isveren, gonlunu rahat tut sen :)) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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