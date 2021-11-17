2022 Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi müsabakaları başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi müsabakaları başladı

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
2022 Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi müsabakaları başladı

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, 2022 Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi müsabakalarının başladığını söyledi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, 2022 Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi müsabakalarının başladığını söyledi.

Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bowlingte kış liglerinin geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini anımsatarak, "Bowling lig müsabakalarımızı yeniden başladı. 2022 Türkiye Ferdi Bowling Kış Ligi'mizin adını salgında kaybettiğimiz sporcumuz Sezai Üçyol'un anısına ithafen Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi, bahar liginin adını da Mehmet Can Özdemir'in anısına ithafen 2022 Mehmet Can Özdemir Bowling Bahar Ligi olarak değiştirdik." diye konuştu.

Liglerin toplam 8 hafta süreceğini kaydeden Türkmen, "2022 Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi 9 şehirde 10 ayrı salonda oynanacak. Süper Lig'de 38, 1. Lig'de 25, 2. Lig'de 61 ve 3. Lig'de ise 85 olmak üzere toplam 209 sporcu mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

"Sitting Darts AB Erasmus Projemizi tamamlandık"

Türkmen, yürütücülüğünü üstlendikleri Sitting Darts Avrupa Birliği (AB) projesini tamamladıklarını belirterek, "Sırbistan, Romanya ve Bosna Hersek'in katılımcı olarak yer aldığı Sitting Darts Erasmus Projemizi de Ankara'da düzenlediğimiz törenle bitirdik. Yoğun ilgi gören projemiz sonunda yapılan dart turnuvasında başarılı olan sporculara ödüllendirdik." şeklinde konuştu.

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

 Karadağ'da dengeyi bozan gol! Genç yıldız ceza sahası dışından enfes vurdu

Karadağ'da dengeyi bozan gol! Genç yıldız ceza sahası dışından enfes vurdu

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title