2022 Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi müsabakaları başladı

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, 2022 Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi müsabakalarının başladığını söyledi.

Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bowlingte kış liglerinin geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini anımsatarak, "Bowling lig müsabakalarımızı yeniden başladı. 2022 Türkiye Ferdi Bowling Kış Ligi'mizin adını salgında kaybettiğimiz sporcumuz Sezai Üçyol'un anısına ithafen Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi, bahar liginin adını da Mehmet Can Özdemir'in anısına ithafen 2022 Mehmet Can Özdemir Bowling Bahar Ligi olarak değiştirdik." diye konuştu.

Liglerin toplam 8 hafta süreceğini kaydeden Türkmen, "2022 Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi 9 şehirde 10 ayrı salonda oynanacak. Süper Lig'de 38, 1. Lig'de 25, 2. Lig'de 61 ve 3. Lig'de ise 85 olmak üzere toplam 209 sporcu mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

"Sitting Darts AB Erasmus Projemizi tamamlandık"

Türkmen, yürütücülüğünü üstlendikleri Sitting Darts Avrupa Birliği (AB) projesini tamamladıklarını belirterek, "Sırbistan, Romanya ve Bosna Hersek'in katılımcı olarak yer aldığı Sitting Darts Erasmus Projemizi de Ankara'da düzenlediğimiz törenle bitirdik. Yoğun ilgi gören projemiz sonunda yapılan dart turnuvasında başarılı olan sporculara ödüllendirdik." şeklinde konuştu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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