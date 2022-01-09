2022 Salon Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması Samsun'da sona erdi - Haberler Spor
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2022 Salon Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması Samsun'da sona erdi

2022 Salon Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması Samsun'da sona erdi
AA / Veysel Altun - Haberler | Spor

Okçulukta 2022 yılında uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Samsun'da belirlendi.

SAMSUN (AA) - Okçulukta 2022 yılında uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Samsun'da belirlendi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalarda salon milli takım aday kadro seçmeleri sona erdi. Klasik ve makaralı yayda 8 kategoride yarışan sporculardan, elemelerin ardından 24 kişilik milli takım kadrosu belirlendi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2022 Salon Milli Takım aday kadrosu şöyle oluştu:

Klasik Yay Büyük Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Bilal Güneri, Samet Ak

Klasik Yay Büyük Kadınlar: Gülnaz Büşranur Coşkun, Gizem Özkan, Assıya Yılmazer

Klasik Yay Genç Erkekler: Efe Gürkan Maraş, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş

Klasik Yay Genç Kadınlar: Ece Aleyna Öztürk, Şevval Yakupoğlu, Ceren Koçur

Makaralı Yay Büyük Erkekler: Furkan Oruç, Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney

Makaralı Yay Büyük Kadınlar: Nehir Sarıhan, Emel Ateş, Emine Rabia Oğuz

Makaralı Yay Genç Erkekler: Eren Kırca, Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu

Makaralı Yay Genç Kadınlar: Hazal Burun, Songül Lök, İpek Tomruk

2022 Salon Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması Samsun'da sona erdi

2022 Salon Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması Samsun'da sona erdi

AA / Veysel Altun - Spor Haberleri

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