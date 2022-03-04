2022 Kış Olimpiyatları nerede yapılacak? Paralimpik Kış Oyunları hangi kanalda?

2022 Kış Olimpiyatları nerede yapılacak, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 49 ülkeden 650'nin üzerinde sporcunun yer alacağı organizasyonda, 6 branşta mücadele yaşanacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling dallarının yer aldığı organizasyonda, 78 yarış düzenlenecek. Paralimpik Kış Oyunları hangi kanalda?

2022 KIŞ OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliği yaptığı 2022 Paralimpik Kış Oyunları, açılış töreniyle resmen başladı. 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle startı verilecek oyunlar, 13 Mart Pazar günü kapanış töreniyle sona erecek. Çin, ilk kez ev sahipliği yapacak.

Rus ve Belaruslu sporcular yer almayacak



Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle oyunlar, savaşın gölgesinde geçecek.

IPC'nin aldığı kararla, Rus ve Belaruslu sporcular, "olimpiyat köyünde artan gerilim" gerekçesiyle oyunlara katılamayacak. Oyunlarda, Rusya'dan 71, Belarus'tan 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.

En başarılı ülke Almanya

İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalyayla en başarılı ülke konumunda bulunuyor.

Almanya'yı, 330 madalyayla Norveç (136 altın, 109 gümüş, 85 bronz) ve 313 madalyayla ABD (110 altın, 119 gümüş, 84 bronz) takip ediyor.

PARALİMPİK KIŞ OYUNLARI HANGİ KANALDA?

2022 Pekin Kış ParalimpikOlimpiyatları 4-13 Mart tarihleri arasında, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek. Kış olimpiyatları müsabakaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarından yayınlanacak.

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