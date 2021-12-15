2022 FIFA Hakemleri listesi belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Zorbay Küçük, FIFA kokartıyla maçlarda düdük çalacak.

2022 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede yer alan hakemler şöyle;

FIFA FUTSAL HAKEMİ: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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