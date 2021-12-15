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2022 FIFA Hakemleri listesi belirlendi

2022 FIFA Hakemleri listesi belirlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Zorbay Küçük, FIFA kokartıyla maçlarda düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Zorbay Küçük, FIFA kokartıyla maçlarda düdük çalacak.

2022 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede yer alan hakemler şöyle;

FIFA HAKEMİ: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Zorbay Küçük

FIFA YARDIMCI HAKEMİ: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel

FIFA VAR HAKEMİ: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Mete Kalkavan, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu

FIFA KADIN HAKEMİ: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş Pakkan

FIFA KADIN YARDIMCI HAKEMİ: Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın

FIFA FUTSAL HAKEMİ: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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