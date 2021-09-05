2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Ermenistan'ı 6-0 yendi

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Ermenistan'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Panzerler, 12 puanla zirveye yerleşirken Ermenistan, 10 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi.