2022 CEV U18 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 3 - Yunanistan: 0
U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde Sofya'da düzenlenen 2022 CEV U18 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt'taki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti ve turnuvadaki ikinci galibiyetine imza attı.
U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde Sofya'da düzenlenen 2022 CEV U18 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt'taki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti ve turnuvadaki ikinci galibiyetine imza attı.
Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt'taki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 18.30'da Romanya ile karşılaşacak.
Salon: Levski
Türkiye : Ünal, Taha Berat, Mert, Doğan, Yiğit Hamza, Selim, Batu Ercan (L) (Emirhan, Tuğrul Mansur (L), Furkan Eray, Özgür, Muharrem)
Yunanistan: Sousouridis, Rousos, Adamos, Nanopoulos, Stathelos, Baloukas (L), Pilitsis (L) (Vezyris, Panagiotou, Gerodimos, Kontostathis)
Setler: 25-23, 25-13, 25-18
Süre: 69 dakika (25,22,22)
(İHA)