2022 asgari ücret son toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında yerini alıyor. Asgari ücret ile birlikte, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve endeksli pek çok kalem de belirlenmiş olacak. Bu nedenle yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücret kararı hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor.

2022 ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşmişti. Asgari ücret 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te gerçekleştirildi. Şimdi gözler 4. toplantıda. Asgari ücret 4. toplantı tarihi, miktarın belirleneceği gün olacak. Asgari ücret 2022 miktarı, bakanlık ev sahipliğinde yapılacak olan 4. toplantı ile son bulacak. 13 Aralık tarihinde gerçekleşmesi beklenen toplantı yapılmadı. Ancak toplantının ne zaman yapılacağına dair detay da verilmedi.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK'in 3 bin 100 lirayı uygun bulduğunu, Türk-İş'in ise 3 bin 900'ün altına düşmediğini" söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise daha sonra yaptığı açıklamada "3 bin 160 TL gibi bir teklifimiz olmadı, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat da "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var" dedi.

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