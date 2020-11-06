2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var
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2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var

06.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:57
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var

2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için pazarlık hazırlığı var. Konuyla ilgili Bakan Selçuk yaptığı ilk açıklamada "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

"UZLAŞI İLE TESPİT EDİLMESİNİ DİLİYORUM"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Sunumunda "SGK'nın 2002'de yüzde 71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda yüzde 84 olmasını bekliyoruz" diyen Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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