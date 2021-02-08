2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Gönüllülük Programı nedir? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali başvuru nasıl yapılır? Başvurular ne zamana kadar?

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali gönüllülük programı hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Peki, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Gönüllülük Programı nedir? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali başvuru nasıl yapılır? Başvurular ne zamana kadar?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı! Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye, her birim ile seferber oldu. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu gençlere bir çağrıda bulundu. Dünyanın en önemli futbol organizasyonu olan bu finalde, UEFA ve TFF ekipleri ile birlikte bu şölenin sorunsuz ve keyifli geçmesi için gençlerden yardım isteniyor! Futbol severlerin gönüllü olarak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görev alması için başvurular başladı!

2021 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÖNÜLLÜK PROGRAMI BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

29 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için futbol severlerin hayatlarında büyük bir yer edinecek gönüllük programı için başvurular bugün başladı! Gönüllü olarak bu organizasyonda yer almak isteyen adayların 28 Şubat 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvurular aşağıda verilen adres üzerinden online yapılmaktadır. Başvuruların tamamlanmasının ardından online olarak adaylarla görüşmeler yapılacaktır. Pandemi nedeniyle yüz yüze görüşme olmayacaktır! Başvurular TFF ve UEFA resmi internet sitesinden yapılacaktır!

2021 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÖNÜLLÜK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!