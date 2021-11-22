2021 Türkiye Mezun Ödülleri Başvuruları Başlıyor

2021 Türkiye Mezun Ödülleri için 6 farklı kategoride başvurular açıldı. Adaylar "Bilimsel ve Akademik Çalışmalar Ödülü", "Ekonomi ve Girişimcilik Ödülü", "Gazetecilik ve Medya Alanında Çalışmalar Ödülü", "Kültür ve Sanat Alanında Çalışmalar Ödülü", "Spor Alanında Çalışmalar Ödülü" ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" başlıklarında başvuru yapabiliyor. Ayrıca mezunlar, farklı bir Türkiye mezununu da aday gösterebiliyor.

Adayların, 2021 Türkiye Mezun Ödüllerine başvuru yapabilmek için istenilen başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Programa son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2022 olarak belirlendi.

Başvuru linki: url. ytb. gov. tr/bb2

Türkiye Mezunlarına yönelik ödül, haber, duyuru, iş ilanlarını takip etmek için Türkiye Mezunları, Türkiye Mezunları Bilgi Sistemi'nde (www. turkiyemezunları. gov. tr) ücretsiz üyelik oluşturabilir, varsa üyelik bilgilerini güncelleyerek daha fazla avantajdan yararlanma fırsatı yakalayabilir. Mezunlar programa ilişkin detaylı bilgilere ise yine www. turkiyemezunları. gov. tr adresinden ulaşabilir.

2020 Türkiye Mezun Ödüllerine layık görülen Türkiye Mezunları, YTB sponsorluğunda aileleriyle Türkiye'ye getirilmişti. Başarılı mezunlara ödülleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Serdar Çam ve YTB Başkanı Sayın Abdullah Eren tarafından takdim edilmişti. Ankara'da gerçekleştirilen ödül töreninin ardından beş günlük İstanbul kültür turunun düzenlenmesiyle de program son bulmuştu.

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