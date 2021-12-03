SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı - Haberler
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SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

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SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldıMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- TOSFED Baja Kupası'nın üçüncü yarışı olan Baja Bolu, Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (BOLOFF) ev sahipliğinde start aldı.

BOLU (DHA) - SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- TOSFED Baja Kupası'nın üçüncü yarışı olan Baja Bolu, Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (BOLOFF) ev sahipliğinde start aldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden otomobil ve motor sporlarına gönül veren 17 araç ve 36 sporcunun katıldığı organizasyon törenle başladı. Toplam 300 kilometrelik etabın geçileceği yarış için Hürriyet Caddesi üzerinde tören düzenlendi. Araçlar, Bolu Vali Vekili İlhan Turgut ve kurum müdürlerinin start vermesi ile yarışa başladı. Organizasyon, pazar günü yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Yarışlar hakkında bilgi veren BOLOFF Başkanı Burhan Turan, toplam 4 etaptan oluşan Türkiye Baja Kupası'nın üçüncü ayağının 17 araç ve 36 sporcunun katılımı ile gerçekleştiğini belirterek, "Biz kulüp olarak bu tür yarışları yapmaya devam edeceğiz. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bolu'nun turizmine ve motor sporlarına katkı vermek için çalışıyoruz." dedi.

SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

SPOR Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı

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