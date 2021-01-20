2021 Süper Lig Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray derbi günü belli mi?
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2021 Süper Lig Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray derbi günü belli mi?

20.01.2021 13:38 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:43
2021 Süper Lig Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray derbi günü belli mi?

Son dakika yapılan açıklamya göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihi detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe - Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli mi? Mesut Özil forma giyecek mi? Falcao forma giyecek mi?

Büyük derbi maçının tarihi belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray maçı Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı 6 Şubat 2021 tarihinde saat 19:00 'da başlayacaktır. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçın hakemleri kim, maç hangi gün?

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihini belirledi. İki ezeli rakip 6 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadından kozlarını paylaşacak.

2021 Süper Lig Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray derbi günü belli mi?

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı 6 Şubat 2021 tarihinde saat 19:00 'da başlayacaktır. Maç 6 Şubat Cumartesi günü oynanacaktır. Maçın henüz hakemleri belli değildir.

MESUT ÖZİL GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin Arsenal'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil'in derbide oynayıp oynamayacağı taraftarların merak ettiği konulardan biri oldu. Son maçına 7 Mart 2020 tarihinde çıkan Özil'in sıkı bir çalışma programıyla ikinci yarıya hazırlanması bekleniyor. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazsa Özil derbide sahada olacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig maçları Bein Sports ekranlarında yayınlanmaktadır.

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