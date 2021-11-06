2021 Dünya Şampiyonu Çin temsilcisi Edward Gaming!

2021 Dünya Şampiyonası yolculuğu bugün oynanan EDG vs DWG mücadelesiyle sona erdi. Beş maçlık nefes kesici seri sonucunda son şampiyon Damwon KIA'yı 3-2 mağlup eden Edward Gaming, köklü organizasyon tarihindeki en büyük başarısını elde etti. 2019 yılının ardından Çin bölgesi tekrardan dünyanın en iyisi olmayı başardı. Daha önce finallerde LCK bölgesine hiç üstünlük sağlayamayan LPL, bu konudaki şanssızlığını Edward Gaming ile kırdı.

Edward Gaming vs Damwon KIA

Seriye sert bir galibiyetle başlangıç yapan Edward Gaming, LeBlanc'a karşı Zilean seçimiyle rakibini şaşırtmayı başardı. Serinin ikinci ve üçüncü maçlarında Malzahar ve Lee Sin'in önderliğinde geri dönmeyi başaran son şampiyon Damwon KIA, inisiyatifi eline aldı.

Dördüncü maçta Xin Zhao yerine Viego seçimiyle fark yaratan genç ormancı Jıejie, üçüncü maçta çok sert bir şekilde mağlup olan takımını beşinci maça taşımayı başardı. Serinin son maçında erken oyunun oldukça dengede geçmesinin ardından, ejder öncesi çıkan savaşta 4'e 1 takasla kazanan EDG ekibi tarafsız canavarlar üzerindeki hakimiyetini korudu ve geç oyuna avantajlı girdi.

28. dakikada Trundle ve Graves ile ninja baron almayı başaran Damwon KIA, oyuna geri dönmek için muhteşem bir adım attı. 30. dakikada okyanus ruhu için çıkan savaşta katliam atan Edward Gaming, rakibinin umutlarını tamamen bitirdi. Hem Kadim hem de Baron güçlendirmesini alan Edward Gaming seriye noktayı koydu ve tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

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