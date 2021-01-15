2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

15.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:51
2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

2021 Dakar Rallisi'ni, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.

2021 Dakar Rallisi'ni, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi, Yanbu limanı ile Cidde kenti arasındaki 200 kilometrelik parkurda yapılan 12. etapla sona erdi.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 17 dakika 33 saniyelik derecesiyle X-Raid Mini takımından Carlos Sainz elde etti.

Genel klasman lideri olarak geldiği etabı 3. sırada bitiren Sainz'ın takım arkadaşı Stephane Peterhansel, 44 saat 27 dakika 11 saniyelik toplam zamanıyla kariyerinde 8. kez şampiyon oldu. 55 yaşındaki pilotun motosiklet kategorisinde de 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Mücadeleyi Peterhansel'in 14 dakika 51 saniye arkasında tamamlayan Nasser el-Attiyah (Toyota Gazoo), 2'nci, liderin 1 saat 1 dakika 57 saniye gerisindeki son şampiyon Sainz ise 3. sırayı aldı.

Motosiklette zafer Benavides'in

Motosiklet kategorisinde ise etabı, 2 saat 17 dakika 2 saniyelik derecesiyle Monster Energy Honda'dan Ricky Brabec kazandı.

Etabı 2. sırada tamamlayan bir diğer Monster Energy Honda sürücüsü Kevin Benavides, 47 saat 18 dakika 14 saniyelik toplam süresiyle kariyerinin ilk Dakar Rallisi şampiyonluğuna ulaştı.

Genel klasmanda 2. sırayı, takım arkadaşının 4 dakika 56 saniye uzağındaki Brabec, 3. sırayı da liderin 15 dakika 57 saniye arkasındaki Sam Sunderland (Red Bull KTM) elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlker Başbuğ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Gökhan Gönül Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kar Bursa Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:54:31. #1.14#
title