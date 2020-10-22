Milyonlarca vatandaşa dev destek geliyor! İşte 2021 bütçesinin detayları
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Milyonlarca vatandaşa dev destek geliyor! İşte 2021 bütçesinin detayları

22.10.2020 09:55 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:33

Türkiye, 2021'e toplumun beklentilerini karşılayan, "vatandaş odaklı icraat" bütçesiyle giriyor. Bütçede, emekli, yaşlı, geliri düşük olanlar, kamu çalışanları, işçi hakları korunurken, sosyal harcamalara 81.2 milyar, öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için 30.1 milyar TL destek sağlanacak.

Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin ailelerinin yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.1 milyar lira kaynak ayrıldı. Yine koruyucu aile modeli için 232 milyon lira destek sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM PARASI

Bütçe giderlerinin yüzde 15.7'si tek başına eğitime ayrıldı. Eğitim bütçesi 211.4 milyar liraya çıkarılırken, öğrencilere sağlanacak ödenek de 30.1 milyar lira öngörüldü.

2 MİLYON ÖĞRENCİYE DESTEK

2 milyon öğrencinin yararlandığı burs ve öğrenim kredisi için 13.9 milyar, 1 milyon 256 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 5.5 milyar lira ödenecek.

SAĞLIĞA DESTEK

Tedavi harcamaları için 123 milyar, ilaç harcamaları için 60 milyar, aile hekimliği için 11.4 milyar lira ödenek ayrıldı.

ÖDENEKLER YÜZDE 22.9 ARTTI

2002'de 100 liralık verginin 85.7 lirası faiz harcamalarına gitmekteydi. 2021'de her 100 liralık verginin sadece 19.5 lirasının faiz harcamalarına gidecek. Gelecek yılın bütçe ödenekleri yüzde 22.9 artarak 250.7 milyar liraya çıktı.

BÜTÇE TAKVİMİNDE İLK SIRA ADALET'İN

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Komisyon 27 Ekim Salı günü toplanarak Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleriyle çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek ve belirlenen takvime göre 24 Kasım'a kadar sürecek.

BES'E 31.4 MİLYAR

Bireysel emeklilik sisteminde doğrudan devlet katsının 5.8 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor. Gelecek yılın sonunda bütçenen karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 31.4 milyar liraya ulaşacak.

Sağlık için 238 milyarlık bütçe ayrıldı. Sosyal hizmetlere 81.2 milyar lira aktarılacak. Ödeme gücü olmayana 16 milyar sağlık desteği sağlanacak.

65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 12 milyarlık kaynak ayrıldı. Yoksul vatandaşın 1.5 milyarlık elektrik faturasını devlet karşılayacak. Engelli vatandaşa evde bakım için 10.6 milyar lira ayrıldı. Tedavi harcamalarına 123 milyar, ilaç için 60 milyar ödenek verilecek. Öğrencilere 30.1 milyar destek verilecek. 2 milyon öğrenciye 1.3 milyar burs ve kredi. Taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 5.5 milyar TL ayrıldı.

Öğrencileri destekleme ve yetiştirme kursu için 1.9 milyar lira ödenecek. Pansiyonlardaki 328 bin öğrenciye 1.3 milyar lira verilecek. 1 milyar liralık ücretsiz kitap dağıtımı. Özel okul desteği için 891 milyon lira ayrıldı. Üniversitelilere 763 milyon lira harç desteği.

Milyonlarca vatandaşa dev destek geliyor! İşte 2021 bütçesinin detayları

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Haber Yorumları (5)
MURAT: kimse düşünceli olduğu için bu ayrılan bütçeyi yükseltmedi. Dolar arttı paranın değeri olmadığı için 10 lira veriyosa artık 15 lira verecek. bu da bütçe arttı denilerek haber yapılıyor. kendi kendimizi kandırıyoruz
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KYK: Ya işsiz üniversite mezunlarının kyk borcunu silin, ya iş verin ya da bu diplomayı geri alın! Bankadaki 50-100 liraya e-haciz/bloke yollamak da nedir?
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HALİT: Yine zenginler faydalanacak
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