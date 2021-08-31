2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışmaları sona eren bir grup milli sporcu yurda döndü.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışmaları sona eren bir grup milli sporcu yurda döndü.

Oyunlarda kadınlar halter 55 kiloda bronz madalya kazanan Besra Duman'ın da aralarında bulunduğu sporcu ve antrenörden oluşan kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile yetkililer karşıladı.

Besra Duman, oyunlarda madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Oyunlara ilk kez katıldım. Altın madalya hedefliyorduk. Hedefimiz büyüktü ama olmadı, nasip değildi. İnşallah 2024'te altın madalyayla döneceğiz. Evet üçüncü olduğum için çok mutluyum. Biz Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Aramızda madalya alamayan arkadaşlarım oldu. Onlar için çok üzgünüm. Kalan arkadaşlarım da var. İnşallah madalyayla dönerler." diye konuştu.

Paralimpik oyunlarda yer almanın çok farklı olduğunu aktaran Besra Duman, hedefleri hakkında, "Üç ay sonra dünya şampiyonası var. Bir sene sonra da Avrupa Şampiyonası var. İnşallah bundan sonra birincilik için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Besra Duman'ın antrenörü Arif Kıran da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatarak, "Beklentimizi karşılayamadık. Beklentimiz üç madalyaydı. Ona göre hazırlanmıştık. Ufuk aksaklıklar ve sakatlık... 2024'e çok daha iyi hazırlanıp, 3-4 madalya ile dönme arzusundayız. Bu pandemi süreci gerçekten bizi geriye attı. Besra ile normalde birincilik için taktik geliştirmiştik. Onu da yapamadık. Üç ay sonra dünya şampiyonası var. Ona hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışları biten milli sporcular yurda döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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