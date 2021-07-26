2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yelkende Türk sporcular mücadelelerini sürdürdü.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yelkende Türk sporcular mücadelelerini sürdürdü.

Enoshima Yat Limanı'nda yapılan yarışlarda kadınlar laser radial sınıfından yarışan Ecem Güzel, ikinci yarış gününün ardından 4 yarış sonucunda 44 sporcu arasında 12. sıradaki yerini korudu.

Rüzgar sörfü RS: X kadınlar kategorisinde kadınlarda Dilara Uralp, 6. yarışını tamamladı. İlk gün yarışlarında 27 sporcu arasında 21. sırada yer alan Dilara, bugünkü mücadelenin ardından 23. sıraya geriledi.

Erkekler rüzgar sörfü RS: X'de mücadele eden Onur Cavit Biriz ise 6 yarış sonunda 25 sporcu arasında 19.'luktan 17.'liğe yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
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