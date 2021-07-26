2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finale çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finale çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk raundu 1-1 beraberlikle sona ererken ikinci raundu 2-1, son raundu da 9-5 alan Nur Tatar, toplam skorda 12-7 üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Nur, çeyrek finalde TSİ 08.00'de ABD'li Paige McPherson ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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