2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Her yıl 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 3+1, 2+1 düzeninde toplu konut kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. 21 Temmuz Salı günü Bartın, Kütahya ve Çankırı kura çekilişleri geçekleşti. Ankara Güdül TOKİ kura çekiliş ne zaman? Bursa kura çekiliş ne zaman?

22 Temmuz TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? 200 Ankara Güdül, toplamda 1000 konut da Bursa Yenişehir ile İnegöl ilçeleri kura çekilişleri 22 Temmuz'da gerçekleşecek. İnternetten canlı olarak akatrılan çekilişler Facebook üzerinden takip edilebilecek. TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI... TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, TOKİ kura çekilişini merak ediyor. Bartın ili Merkez ilçe ile Ulus Abidinpaşa için TOKİ kura çekilişleri sırayla 10.00 - 11.00 saatlerinde 21 Temmuz Salı günü yapıldı. Kütahya Simav ilçesi kura çekilişleri 12.00'de, Çankırı Merkez ilçe çekilişleri de 14.00'de düzenleniyor. 22 Temmuz günü yapıalcak kura çekilişleri ise şöyle: Ankara Güdül ilçesi kura çekilişi 10.00 Bursa Yenişehir ilçesi çekilişi 11.00 Bursa İnegöl ilçesi çekilişi 13.00 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE... TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Belirlenen illerin kura çekilişleri canlı olarak aktarılacak. Vatandaşlar kura çekiliş tarihi ve saatinin ardından e-devlet ve www.toki.gov.tr üzerinden kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilecek.