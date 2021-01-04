2020 Enflasyonu ne kadar oldu? 2020 Türkiye enflasyon oranı kaç oldu?
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2020 Enflasyonu ne kadar oldu? 2020 Türkiye enflasyon oranı kaç oldu?

04.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:01
2020 Enflasyonu ne kadar oldu? 2020 Türkiye enflasyon oranı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay kamuyla paylaştığı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), 2020 Türkiye enflasyon oranı belli oldu. 2020 enflasyonu ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2020 enflasyon oranı tüketici fiyatları aylık bazda 1,25 olarak gösterirken, yıllık bazda ise 14,6 oranında artış kaybetti. Gıda, giyim, ayakkabı enflasyon oranlarının yer aldığı açıklamada memurlara ve memur enflasyon farkıyüzde 4,37 olarak zam oranını belirledi. Peki,2020 Enflasyonu ne kadar oldu? 2020 Türkiye enflasyon oranı kaç oldu? İşte yıllık enflasyon hakkında tüm detaylar!

2020 ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

2020 Türkiye enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. TÜİK verilerine göre, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2020 Aralık ayında yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,36 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatları yüzde 14,60 oranında artış gösterirken, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,15 oranında artış gösterdiğini açıkladı. TÜFE'de aylık yüzde 1,25, yıllık bazda ise yüzde 14.6 artış kaydedilirken, MB'nin son enflasyon raporuna göre yüzde 12,1 oranı ile2020 enflasyonunda tahmini 2,5 puan aşındığı bilinmektedir.

TÜRKİYE ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

2020 Türkiye enflasyon oranlarına bakıldığında, 2020 Aralık ayı itibariyle aylık en yüksek düşüş yüzde 3,18ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Aralık ayında ana harcamalarda, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,58; eğitim 0,03;alkollü içecek ve tütünde yüzde 0,01 oranında azalma görüldü. Aralık ayı itibariyle ana grupta ev eşyası yüzde 3,46; ulaştırma yüzde 2,64, gıda ve alkolsüz ürünlerde yüzde 2,53 oranında artışın yüksek olduğu kaydedildi.

Yıllık düşüşü gerçekleştiği tek grup ise yüzde 0,32 oranı ile giyim ve ve ayakkabı oldu. Bir önceki yıla göre alkollü içecekler ve tütün %0,65 oranında düşük artış gösterirken; bir önceki yıla oranla çeşitli mal ve hizmetlerde %28,12 oranında, ulaştırmada %21,12 oranında, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %20,61 oranında yüksek bir artışın gerçekleştiği görüldü.

MEMURA VE EMEKLİYE2020 ENFLASYON ORANI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı verilere göre, memur ve memur emeklilere yılın ilk yarısında %4,36 değerinde enflasyon farkı alacağını açıkladı. Buna göre, memurlar, %3 zam ve %4.37 oranı enflasyon farkı ile birlikte %7,37 değerinde zam alacaklar.

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