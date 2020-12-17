2020 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih klavuzu | EKPSS memur kadroları kura ne zaman?
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2020 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih klavuzu | EKPSS memur kadroları kura ne zaman?

17.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:42
2020 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih klavuzu | EKPSS memur kadroları kura ne zaman?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavlardan biri olan EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 itibariyle ulaşılabilir oldu. Bunun üzerine sınava giren öğrenciler 2020 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih klavuzu | EKPSS memur kadroları kura ne zaman? sorularının cevaplarını aramaya başladı.

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç, tercih kuralarının çekilmesi ile devam edecek. EKPSS sonuçları ve kuraya göre yapılacak tercih işlemleri için, osym.gov.tr adresinde açık kadrolar ve taban puanlarını içeren bir kılavuz yayımlanacak. Adaylar, söz konusu kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Peki, EKPSS memur kadroları atama puanları açıklandı mı? Tercih kuraları ne zaman?

ÖSYM tarafından 81 il merkezinde 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan EKPSS sınavı sonuçları, 17 Aralık tarihinde adaylar ile paylaşıldı.

EKPSS SONUÇLARINI SORGULAMA

Memur statüsünde engelli personel istihdamı için gerçekleştirilen sınavın sonuçlarına göre kura tercihleri başlayacak. Ardından süreç, yayımlanan kılavuzda yer alan kadro ve taban puanı bilgilerine göre tercih işlemleri ile devam edecek. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda, adaylar için sınav ve sonrası süreç için detaylar yer alıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak EKPSS başvuru kılavuzunu inceleyebilir, süreç ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilir.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSSKADROLARI ATAMA PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

15 Kasım tarihinde uygulanan EKPSS doğrultusunda alım yapılacak memur kadroları ve taban puanları için kılavuz yayımlanması bekleniyor. Söz konusu kılavuz sınav sonuçlarının belli olup adaylara duyurulmasının ardından yayımlanacak. Kılavuz yayımlandığı takdirde detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS kura tercih tarihleri henüz belli değil.Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

KURAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

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