2020'de daha çok MB diyeceğiz

13.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:20

Şans Sohbetleri'nde bu hafta eski yılın yeni yıla neleri getirdiğini konuşan Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu'na göre aldığı yeni kararlar doğrultusunda, iş dünyası ve Türkiye 2020'de daha çok Merkez Bankası diyecek.