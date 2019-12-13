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2020'de daha çok MB diyeceğiz

Şans Sohbetleri'nde bu hafta eski yılın yeni yıla neleri getirdiğini konuşan Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu'na göre aldığı yeni kararlar doğrultusunda, iş dünyası ve Türkiye 2020'de daha çok Merkez Bankası diyecek.

13.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:20
2020'de daha çok MB diyeceğiz

Şans Sohbetleri'nde bu hafta eski yılın yeni yıla neleri getirdiğini konuşan ve 'na göre aldığı yeni kararlar doğrultusunda, iş dünyası ve 2020'de daha çok diyecek.

Kaynak: Dunya.com

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